السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب بالإفراج عن السنوسي

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بخطوة الإفراج عن الصحفي أحمد السنوسي، بعد اختطافه في الـ11 من يوليو الحالي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينةٍ عبر منصة «X» : «ترحب الولايات المتحدة بالإفراج عن الصحفي أحمد السنوسي، إذ تلعب الصحافة الحرة دورًا حاسمًا في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة» بحسب التدوينة

السفارة الأمريكية: الصحافة هي أساس التحول الديمقراطي

واعتبرت السفارة الأمريكية أن احترام الصحافة سيكون ضروريًا لنجاح التحول الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

ودعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إلى ضرورة أن يكون الصحفيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي، بحسب نص التدوينة.

وفيما سبق.. أعربتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في طرابلس.

ودعتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد السنوسي بشكلٍ فوري، داعيةً السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام

وقالت البعثة إن تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

واعتبرتْ البعثة في ذات المنشور أن وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري.