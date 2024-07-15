الدولار يستقر في السوق الموازية بالقرب من مستوى 7 دنانير

استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في تعاملات السوق الموازية عند مستوى 6.90 دينار، بعد أن انخفض في تعاملات سابقة إلى مستوى 6.87 دينار.

كما جرى تداول اليورو عند مستوى 7.39 دينار مرتفعًا عن مستوى 7.35 الذي كان قد سجلهُ في تعاملات سابقة، في حين جرى تداول الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، واستقر سعر صرف الدينار التونسي عندي 2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار إلى مستوى 4.83 دينار مرتفعًا عن مستوى 4.82 دينار كان قد سجلهُ في تعاملات يوم أمس، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.26 دينار مقابل 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

وبشكل عام…سجلت إيرادات النقد الأجنبي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 9.1 مليار دينار، وبحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الاستخدامات 18 مليار دينار، أما مستوى العجز بين حجم الإيراد والانفاق بلغ قرابة 9 مليار دينار وذلك عن الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي