الأخبارليبيا
أخر الأخبار

الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري

الدبيبة يدعو لتوطيد برامج التعاون العسكري مع تركيا

15 يوليو، 2024 11:22 ص
0 1
الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري
الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري

أخبار ليبيا 24

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بصفتهِ وزيرًا للدفاع مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك؛ آليات تعزيز التعاون والدفاع العسكري.

وركزت مباحثات الدبيبة مع الوفد التركي في طرابلس على توطيد برامج التعاون بين رئاستي الأركان في ليبيا وتركيا، وتنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع ليبيا وتركيا.

بدوره، نقل رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا إلو تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري والأمني، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري
الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري

وشارك في المباحثات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن، محمد الحداد، ومعاونه صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع.

وفي سياقِ المباحثات الليبية التركية… شدّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان؛ على أهمية الدفع بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة لتحقيق الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة وفي مباحثاتٍ موسعة مع أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة؛ ناقشَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخُلاصة الاجتماعات بين الطرفين خلال الفترات الماضية، بالإضافة على مناقشة التعاون التنموي، إذ جرى الاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين، بحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.  

15 يوليو، 2024 11:22 ص
0 1

المزيد من الأخبار

الدبيبة-النفط-الغاز

الدبيبة يتابع خطة المؤسسة لرفع إنتاج النفط والغاز

15 يوليو، 2024 11:19 ص
أحمد-السنوسي

السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب بالإفراج عن السنوسي

15 يوليو، 2024 11:18 ص
الباعور يتابع التحضيرات لإطلاق منتدى «الهجرة عبر المتوسط»

الباعور يتابع التحضيرات لإطلاق منتدى «الهجرة عبر المتوسط»

15 يوليو، 2024 11:15 ص
أسعار النفط

على خلفية محاولة اغتيال ترمب… أسعار النفط ترتفع

15 يوليو، 2024 10:20 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى