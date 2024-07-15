الدبيبة يبحث مع تركيا تعزيز التعاون والدفاع العسكري

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بصفتهِ وزيرًا للدفاع مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك؛ آليات تعزيز التعاون والدفاع العسكري.

وركزت مباحثات الدبيبة مع الوفد التركي في طرابلس على توطيد برامج التعاون بين رئاستي الأركان في ليبيا وتركيا، وتنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع ليبيا وتركيا.

بدوره، نقل رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا إلو تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري والأمني، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وشارك في المباحثات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن، محمد الحداد، ومعاونه صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع.

وفي سياقِ المباحثات الليبية التركية… شدّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان؛ على أهمية الدفع بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة لتحقيق الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة وفي مباحثاتٍ موسعة مع أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة؛ ناقشَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخُلاصة الاجتماعات بين الطرفين خلال الفترات الماضية، بالإضافة على مناقشة التعاون التنموي، إذ جرى الاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين، بحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.