الدبيبة يتابع خطة المؤسسة لرفع إنتاج النفط والغاز

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، منتهية الولاية مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف؛ آخر مستجدات قطاع النفط ومستويات الإنتاج.

بدوره قدم الصادق للدبيبة، إحاطةً حول خطة وزارة النفط والغاز في زيادة معدلات الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية المُكلف اتخاذ جميع الخطوات لاستكمال الإجراءات القانونية لمصفاة رأس لانوف وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.

ودعا الدبيبة وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة التعاون بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي.

وشدّد الدبيبة على أهيمة الالتزام بالجدول الزمني المعني بزيادة إنتاج النفط والغاز، وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة، بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

بدورها… كشفتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن بلوغ إنتاج النفط الخام مستوى 1.257 مليون برميل يوميًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحتْ المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل إنتاج المكثفات وصل إلى 49.890 ألف برميل يوميًا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي مستوى 220.620 ألف برميل مكافئ يوميًا، بحسبِ نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.