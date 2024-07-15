الحكومة الليبية تفتتح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الخامس للتعليم والتدريب

أخبار ليبيا 24

افتتح عبد الله الشارف إرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الخامس للتعليم والتدريب، والذي يُعقد تحت شعار “نلتقي لنرتقي” في مدينة بنغازي.

تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل

وفي كلمته الافتتاحية، شدد وزير العمل على حرص الوزارة على وضع خطة خماسيّة لمعالجة ملفات مهمة، من بينها ملف التدريب والتأهيل.

وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع بيوت الخبرة، بما في ذلك جامعة سرت، لإقامة مؤتمر علمي لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ودراسة حديثة لسوق العمل، وإطلاق مبادرة صناعة كادر ليبي، بحسب بيان نشرته الحكومة الليبية.

وأكد إرحومة على أهمية دعم الوزارة لخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات، مما يُسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

ووفقاً للبيان، تجول وزير العمل داخل الأجنحة المختلفة في المعرض، رفقة كلٍّ من عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ومدير عام صندوق دعم الزواج، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ورؤساء الجامعات ومديري مراكز وشركات التدريب، إذ اختتمت الزيارة بجناح الوزارة الذي عرض صورًا ومطويات تُبرز الأنشطة والخطط التدريبية للوزارة.

وقد تم تقديم عرض مرئي يوضح الخطة التدريبية التي تتبناها الوزارة، والتي تتضمن إقامة دورات تدريبية داخلية وخارجية للباحثين عن العمل، بناء على توصيات من رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد.