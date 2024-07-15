الحكومة الليبية تفتتح مدرسة جديدة في درنة

أخبار ليبيا 24

افتتح جمعة خليفة الجديد وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، مدرسة جديدة في حي الساحل الشرقي بمدينة درنة؛ إذ تضم المدرسة 12 فصلًا دراسيًا ومعملًا، بكامل مرافقها الصحية، وسيتم تأثيثها في الأيام القادمة.

العمل على افتتاح سلسلة من المدارس

وبحسب بيان الحكومة الليبية، أكد عبد الحميد حماد مراقب التربية و التعليم بدرنة أن هذه المدرسة هي الأولى من سلسلة مدارس جديدة سيتم افتتاحها قريبًا في أحياء أخرى بالمدينة، مثل حي السلام، وكرسة ومرتوبة.

ويسعى مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، إلى تعزيز قطاع التربية والتعليم بشكل خاص في مدينة درنة، عقب تأثير إعصار دانيال الذي ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية.

ويأتي هذا الاهتمام كجزء من جهود الحكومة لإعادة بناء المدينة، وتحسين المنشآت التعليمية، وتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى دعم المعلمين والطلاب لضمان استمرارية العملية التعليمية، حيث يمثل التعليم حجر الزاوية في تنمية أبناء المجتمع.

ولايزال صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المجاورة يعمل على صيانة وترميم المدينة، والأحياء المتضررة منها، إذ يواصل الصندوق تنفيذ مشروع توسعة طريق “عقبة الفتايح” شرقي درنة، وهو ممر حيوي يربط ما بين درنة وبقية مناطق ومدن أقصى شرق البلاد، ويبلغ طول إجمالي الطريق 2.3 كلم، فيما سيكون عرضه بعد التوسعة 20 مترا.

إلى جانب عمل الصندوق على مشروع كوبري الخروبة بطول 255 مترا وعرض 12 مترا.