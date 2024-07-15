الباعور يتابع التحضيرات لإطلاق منتدى «الهجرة عبر المتوسط»

بحثَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية المُكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نيكولا أورلاند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي؛ التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط.

وتابعَ الباعور مع مدير إدارة الشؤون الأوروبية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا؛ آلياتِ التنسيق والتعاون ومناقشة بعض التفاصيل التنظيمية حول التجهيزات الجارية لعقد منتدى الهج في طرابلس الأربعاء والمقرّر عقدهُ في الـ17 يوليو الحالي.

وفيما سبق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وناقشَ الباعور مع أورلاندو؛ آليات تفعيل آفاق التعاون والتنسيق بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحسبِ ما نشرته خارجية حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأوضحتْ خارجية الدبيبة أن هذه المباحثات تأتي ظل نتائج زيارة رئيس الوزراء للإتحاد الأوروبي، والعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه.

وفي لقاءٍ منفصل.. ناقش الباعور مع ستيفاني خوري، في طرابلس؛ آليات دعم ومساندة الشعب بالليبي في تحقيق تطلعاته وإجراء الانتخابات ودعم الجهود الدولية والمحلية كافة لإنجاز هذا الاستحقاق، وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الدبيبة.