الأرصاد: أجواء صيفية ساخنة ورطوبة عالية على معظم مناطق البلاد

توقع مركز الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس صيفيًا ساخنًا على معظم مناطق ليبيا، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع على الشمال الغربي من يوم الغد في ظل رطوبة نسبية عالية على الساحل.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق أقصى الساحل الغربي، وأن تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (34–37)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (38-43)مْ على باقي المناطق.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مرتفعات الجبل الاخضر، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30-35)مْ.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (41–46)مْ.

توقعت الأرصاد أن اكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (40 –43)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.