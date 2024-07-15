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الأرصاد: أجواء صيفية ساخنة ورطوبة عالية على معظم مناطق البلاد

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

15 يوليو، 2024 10:19 ص
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طرابلس - تصوير: سند الأحلافي
طرابلس - تصوير: سند الأحلافي

أخبار ليبيا 24

توقع مركز الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس صيفيًا ساخنًا على معظم مناطق ليبيا، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع على الشمال الغربي من يوم الغد في ظل رطوبة نسبية عالية على الساحل.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق أقصى الساحل الغربي، وأن تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (34–37)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (38-43)مْ على باقي المناطق.

سند-الأحلافي
سند-الأحلافي

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مرتفعات الجبل الاخضر، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30-35)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (41–46)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقعت الأرصاد أن اكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (40 –43)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

15 يوليو، 2024 10:19 ص
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