على خلفية محاولة اغتيال ترمب… أسعار النفط ترتفع

تذبذبت أسعار النفط بين انخفاضٍ وارتفاع، على خلفية محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب؛ ولكن جرى تداول الخامين على ارتفاع في جلسة تداولات بداية الأسبوع.

وسجل سعر خام برنت ارتفاعًا بـ0.13‎%‎ مسجلاً 85.16 دولار للبرميل، في حين تجاوز سعر الخام الأمريكي مستوى 82 دولارًا للبرميل، مسجلاً 82.42 دولار للبرميل.

بدوره أبقى تحالف البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاته لنمو الطلب على النفط للعام الحالي عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميًا.

كما ضلت توقعات أوبك حول توقعات الطلب على نفط التحالف للعامين الحالي والمقبل دون تغيير بمستوى 43.2 مليون في 2024ذ ومستوى 43.9 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.