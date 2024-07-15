أبوجناح يعمل على تخصيص عائدات التأمين الطبي لتدريب الكوادر الطبية

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أعلن رمضان أبوجناح وزير الصحة بحكومة الوحدة منتهية الصلاحية، عن ضرورة تخصيص عوائد هيئة التأمين الطبي، لتدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، للرفع من كفائتها وتجنب حالات الخطأ الطبي، وزيادة الوعي بالتأمين الطبي.

متابعة عمل هيئة التأمن الطبي

والتقى أبوجناح رئيس لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي عمر الأمين بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن الوزارة، واستعرض الاجتماع الدور الذي تلعبه الهيئة في جبر الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأكد الاجتماع على أهمية الهيئة في وضع الأسس والقواعد الكفيلة بإرساء دعائم صناعة تأمینیة متينة في مجال المسؤولية الطبية.

وأشار أبوجناح إلى “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لإلزام المؤسسات الصحية بالتقيد بنص المادة رقم (5) من قرار المجلس الرئاسي رقم 1210 لسنة 2018، القاضي بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي”.

ونص قرار الرئاسي على أن “تختص الهيئة دون غيرها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لهما ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها لأعمالها، وعدم إبرام أو تجديد أي عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبي”.

هذا وقد قدمت الهيئة عرضاً مرئياً استعرضت فيه باستفاضة خطتها لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، مذيلة الاحتياجات التدريبية والتوصيات اللازمة لتنفيذها.

وفي ختام الاجتماع أكد أبوجناح على حرص الوزارة على تأهيل وتدريب الكوادر الصحية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، بعد اطلاعه على مستوى تجهيزات قاعات التدريب بالهيئة.