المرعاش: الأعلى للدولة جسم غير شرعي

أخبار ليبيا 24

في تصريحات صحفية قال كامل المرعاش المحلل السياسي، إن محمد تكالة ومجلسه، جسم غير شرعي، تكوّن من بقايا أعضاء المؤتمر الوطني، ولم يعمل هذا المجلس على مصلحة ليبيا.

المجلس الأعلى للدولة جسم غير شرعي

ووفقاً لتصريحاته أوضح المرعاش “نتحدث عن جسم غير شرعي، اتفاق الصخيرات أعاد الشرعية وسمي مجلس الدولة، وهذا المجلس لم يكون يوماً وطنياً، بل أداة تسيطر عليها قوة إقليمية وعلى أعضائه مصالحهم الخاصة وربطوا علاقات مع الحكومات وكلها علاقات فساد ولا نتوقع منه ان يكون إدارة المصالحة والاستقرار في ليبيا والتجربة معه مريرة وطويلة”.

وتابع “تكالة استخدم الحجة هذه المرة أم لا، مجلس الدولة لم تصدر منه بادرة واحدة منذ أكثر من 10 سنوات لصالح الاستقرار في ليبيا أو المصالحة رغم ان البرلمان اعطى الكثير من التنازلات للمجلس، محمد تكاله يمثل عائق أمام أي اتفاق للاستقرار في ليبيا، وموقفه الأخير برفض الدعوة هي خير مثال على ذلك و يا ليته اختار سبب مقنع”.

وبحسب مرعاش، فإن تكالة يريد استمرار حالة الانقسام في البلاد، إذ يعمل مجلسه وفقاً لرؤى إقليمية ودولية مسيطرة عليه، تريد بقاء المشهد كما عليه في البلاد حتى تحقق مصالحها الخاصة عبر ليبيا.

وأكد مرعاش أن لا فائدة من الاجتماع مع هذا المجلس، والبرلمان والمستشار عقيلة ربما يهدر وقته في اجتماعه مع تكاله، وهذا الجسم الغير شرعي لأنه لا ينتج حل في ليبيا وبالذات موضوع الميزانية الحساس جداً بحسب قوله.