الحويج يلتقي بالقنصل المغربي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار ليبيا 24

استقبل عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران في لقاء ثنائي والتباحث حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد اللقاء بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، وتناقش الطرفين حول عدد من الملفات من بينها أوضاع الجالية المغربية في المناطق التابعة للحكومة الليبية، حيث إذ أكد معالي الوزير القنصل العام سعيد بنكيران على عدم وجود أي موقوف أو مسجون أو محكوم من الجنسية المغربية في مناطق إطار الحكومة الليبية، وأشار الحويج بأن الأشقاء المغاربة مرحب بهم للعمل والإقامة أسوة بأشقائهم العرب الأفارقة والأجانب في ليبيا في كنف دولة القانون والمؤسسات.

ومن جانبه، أشاد القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين ليبيا والمملكة المغربية، مؤكداً على أن الجانبين يعتزمان تحقيق المزيد من النجاحات وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة، من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب مشيدًا بمستوى الأمن والاستقرار في المدن والمناطق في إطار الحكومة الليبية بفضل القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية.

خوري مع وزرير الخارجية المغربي ودعم العملية السياسية الليبية

وفي سياق آخر، التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وذلك لمناقشة الدفع بالعملية السياسية في ليبيا التي ينتابها الجمود منذ أعوام.

وبحسب تصريحات خوري فإنهما “شددا على الدور المهم الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة”، مثنية على “جهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة”.