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وزارة النفط العراقية تتعهد بالتقيد بتخفيضات إنتاج النفط

وزارة النفط العراقية: ملتزمون بالتخفيضات الطوعية

14 يوليو، 2024 10:44 ص
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وزارة-النفط-العراقية
وزارة-النفط-العراقية

أخبار ليبيا 24

تعهدتْ وزارة النفط العراقية بالالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك+» إلى جانب الإيفاء بالتخفيضات التعويضية، المقررّ انتهاؤها في سبتمبر من العام 2025.

وجاء تأكيد وزارة النفط العراقية، بعد عدم تمكن العراق -ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك- من الالتزام بحصة الإنتاج المحددة عندى مستوى 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، ففي يونيو فقط، زاد إنتاجهُ بمقدار 184 ألف برميل يوميًا فوق الحصة المخصصة، بحسبِ بيانات حكومية.

من جهةٍ أخرى… دعا  صندوق النقد الدولي العراق إلى زيادة وتنويع صادراته غير النفطية وذلك لتفادي تعرض  الاقتصاد العراقي إلى صدمات أسعار النفط، وحذّر الصندوق في تقريره حول مستقبل الاقتصاد العراقي من انخفاض  أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج؛ الأمر الذي سينعكس على حسابات العراق المالية والخارجية، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

كما حضّ صندوق النقد الدولي العراق لتحقيق نمو غير نفطي حتى يتسنى لها استيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة، وفقَ تقديراته.

أسعار النفط
أسعار النفط

وفي الأثناء… قالت منظمة أوبك إن العراق أخفقَ في الالتزام بهدف إنتاج النفط الذي حددتهُ المنظمة، إذ ضح العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك– ما يصل إلى 4.17 مليون برميل يوميًا بسحب بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي هذا السياق… يعتزم العراق دراسة الاستثمار في قطاع النفط خارج حدوده؛ بُغية زيادة الإيرادات والصادرات، بحسبِ ما أكدهُ  رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي وصفَ المشروع بغير المسبوق.

14 يوليو، 2024 10:44 ص
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