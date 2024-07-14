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مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين

حوادث ووَفَـيَات متعددة تستقبلها نقطة شرطة مركز طبرق الطبي في مايو ويونيو

14 يوليو، 2024 12:39 ص
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مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين
مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين

أخبار ليبيا 24
   

في تقرير حديث، كشف مقدم المبروك عبدالله المبروك، رئيس نقطة شرطة مركز طبرق الطبي، أن المركز استقبل 288 حالة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وهو رقم يعكس مدى تنوع وخطورة الحوادث التي تشهدها المنطقة.

شهر مايو: 119 حالة تشمل مشاجرات، إصابات بطلق ناري، حوادث سير، ووَفَـيَات طبيعية.

في شهر مايو، استقبل المركز 119 حالة تنوعت بين 38 مشاجرة و10 إصابات بطلق ناري و6 حالات سقوط من أماكن مرتفعة، بالإضافة إلى حالة انتحار وخمس حالات حريق و33 حادث سير. كما سجلت وفاة واحدة بسبب سلاح ناري، و24 وفاة طبيعية، وحالة وفاة بسبب انفجار.

مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين
مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين
شهر يونيو: 169 حالة تتضمن مشاجرات، إصابات بطلق ناري، وَفَـيَات طبيعية، وحوادث سير.

أما في شهر يونيو، فقد استقبل المركز 169 حالة، منها 29 مشاجرة و9 إصابات بسلاح ناري، بالإضافة إلى حالة وفاة بسبب سلاح ناري، وأربع حالات سقوط، و33 وفاة طبيعية، وأربع وفيات جراء حوادث سير، و85 إصابة بسبب حوادث السير، وحالة وفاة غرق.

استقبل مركز طبرق الطبي 288 حالة في مايو ويونيو، تشمل مشاجرات، إصابات بطلق ناري، حوادث سير، ووفايات طبيعية. الحوادث والأمن تحتاج لتعزيز.

وفيات بسبب السلاح الناري والانتحار والانفجار في طبرق الطبي

توضح هذه الأرقام أن حوادث السير تشكل نسبة كبيرة من الحالات المستقبلة في المركز، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية للحد من هذه الحوادث المميتة. كما تعكس الأعداد المتزايدة للمشاجرات والإصابات الناتجة عن الطلق الناري أهمية تعزيز الأمن وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.

مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين
مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين
حالات غرق تضاف إلى قائمة الحوادث في شهر يونيو بمركز طبرق الطبي.

ومن الواضح أن الوَفَـيَات الطبيعية تحتل نسبة كبيرة من الحالات، وهو ما يتطلب تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحد من هذه الوفيات. في النهاية، يعكس هذا التقرير التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة طبرق، وضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الأمن والصحة العامة.

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14 يوليو، 2024 12:39 ص
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