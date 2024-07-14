مركز طبرق الطبي يستقبل 288 حالة في شهرين

في تقرير حديث، كشف مقدم المبروك عبدالله المبروك، رئيس نقطة شرطة مركز طبرق الطبي، أن المركز استقبل 288 حالة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وهو رقم يعكس مدى تنوع وخطورة الحوادث التي تشهدها المنطقة.

في شهر مايو، استقبل المركز 119 حالة تنوعت بين 38 مشاجرة و10 إصابات بطلق ناري و6 حالات سقوط من أماكن مرتفعة، بالإضافة إلى حالة انتحار وخمس حالات حريق و33 حادث سير. كما سجلت وفاة واحدة بسبب سلاح ناري، و24 وفاة طبيعية، وحالة وفاة بسبب انفجار.

أما في شهر يونيو، فقد استقبل المركز 169 حالة، منها 29 مشاجرة و9 إصابات بسلاح ناري، بالإضافة إلى حالة وفاة بسبب سلاح ناري، وأربع حالات سقوط، و33 وفاة طبيعية، وأربع وفيات جراء حوادث سير، و85 إصابة بسبب حوادث السير، وحالة وفاة غرق.

استقبل مركز طبرق الطبي 288 حالة في مايو ويونيو، تشمل مشاجرات، إصابات بطلق ناري، حوادث سير، ووفايات طبيعية. الحوادث والأمن تحتاج لتعزيز.

توضح هذه الأرقام أن حوادث السير تشكل نسبة كبيرة من الحالات المستقبلة في المركز، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية للحد من هذه الحوادث المميتة. كما تعكس الأعداد المتزايدة للمشاجرات والإصابات الناتجة عن الطلق الناري أهمية تعزيز الأمن وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.

حالات غرق تضاف إلى قائمة الحوادث في شهر يونيو بمركز طبرق الطبي.

ومن الواضح أن الوَفَـيَات الطبيعية تحتل نسبة كبيرة من الحالات، وهو ما يتطلب تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحد من هذه الوفيات. في النهاية، يعكس هذا التقرير التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة طبرق، وضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الأمن والصحة العامة.