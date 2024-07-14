فيديو.. إطلاق نار في تجمع انتخابي لـ ترامب في بنسلفانيا وإصابة الرئيس السابق

في مشهد درامي لم يكن في الحسبان، شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية تجمعًا انتخابيًا للرئيس السابق دونالد ترامب تحول إلى ساحة دموية بعد إطلاق أعيرة نارية أصابت الحضور بالذعر والفوضى. كان الحشد الكبير في انتظار خطابه الحماسي، حينما اخترقت أصوات الطلقات الأجواء، مبدلةً حالة الحماس إلى رعب وترقب.

ترامب ينقل إلى مركز طبي بعد إصابته في تجمع انتخابي ببنسلفانيا

الخدمة السرية الأميركية تحقق في حادث إطلاق النار بتجمع ترامب الانتخابي

أظهرت اللقطات المصورة التي بثتها شبكة سي إن إن حالة الاضطراب التي عمت المكان، حيث سارعت قوات الخدمة السرية ورجال الشرطة لتأمين ترامب، ورافقوه إلى سيارة مصفحة بينما كان يرفع قبضته في الهواء، في محاولة يائسة لإظهار التحدي والصمود. ومع ذلك، كانت الدماء التي لطخت أذنه اليمنى تشير إلى إصابة الرئيس السابق بجروح، مما زاد من قلق مؤيديه ومتابعيه.

بايدن يتلقى إفادة أولية حول واقعة إطلاق النار بتجمع ترامب

وسرعان ما انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم، حيث أكدت شبكة “سي إن إن” في خبر عاجل إصابة ترامب في الحادث. في المقابل، بدا أن البيت الأبيض لم يكن على دراية فورية بالواقعة، حيث صرح الرئيس جو بايدن عبر “رويترز” بأنه لم يتم إطلاعه على الأمر. لكن بعد ساعات قليلة، أفاد مراسل لفوكس نيوز بأن بايدن تم إطلاعه على الحادثة، وهو ما أكده بيان مقتضب صادر عن البيت الأبيض.

في ظل هذه الأحداث المتسارعة، أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه فتح تحقيقًا شاملاً في الحادثة، واعدًا بإصدار المزيد من المعلومات حال توفرها. وأعرب المتحدث باسم ترامب لشبكة “سي إن إن” بأن الرئيس السابق بخير ويتم فحصه في مركز طبي محلي، مما أعطى بعض الطمأنينة لمؤيديه.

مقتل أحد الحضور في تجمع ترامب الانتخابي وإصابة ترامب بجرح طفيف

هذا الحادث جاء في وقت حساس للغاية، حيث كان هذا التجمع الانتخابي هو الأخير قبل المؤتمر الجمهوري المرتقب، والذي سيتم خلاله تسمية ترامب بشكل رسمي مرشحًا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات القادمة. وبالرغم من كل التحديات والمواقف الصعبة التي واجهها ترامب، يبقى هذا الحادث من أكثر المواقف إثارة وتوترًا في مسيرته السياسية.

في هذا السياق، أكد المدعي العام لمقاطعة بتلر أن الحادث أسفر عن مقتل أحد الحضور ومطلق النار، مما يزيد من حدة التوتر والقلق حول الأمن والسلامة في مثل هذه التجمعات الجماهيرية. ولم تقتصر تداعيات الحادث على الساحة المحلية فقط، بل ترددت أصداؤها على المستوى الدولي، حيث تابعت وسائل الإعلام العالمية هذا الحدث بتفاصيله المروعة.

بهذا يكون ترامب قد واجه تحديًا جديدًا يضاف إلى قائمة التحديات التي واجهها خلال مسيرته السياسية الطويلة. يبقى السؤال الآن: كيف سيؤثر هذا الحادث على حملته الانتخابية وهل ستتغير استراتيجياته في مواجهة منافسه الديمقراطي؟ الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد عن تداعيات هذا الحادث وتأثيراته المحتملة على المشهد السياسي الأمريكي.