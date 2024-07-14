خوري تناقش في القاهرة آليات تحريك الجمود السياسي في ليبيا

ناقشتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري في القاهرة؛ آليات تنشيط العملية السياسية في ليبيا بُغية إنهاء الجمود الراهن.

كما تضمنت مباحثات خوري في القاهرة، التي وصفتها بالمحادثات البناءة؛ خطوات وضع ليبيا على طريق الانتخابات العامة.

خوري، وبحسبِ ما نقلتهُ البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اعتبرتْ أن «محادثاتها عكست توافقا في الآراء حول ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية تنسيق المبادرات الدولية الرامية إلى دعم الليبيين في التغلب على الأزمة الراهنة وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا» بحسبِ بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفيما سبق.. بحثتْ خوري، مع لجنة الاتصال الليبية التي تضمّ مجلس النواب ومجلس الدولة؛ إمكانية الوصول إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة بدعم دولي.

كما ناقشتْ خوري مع اللجنة آليات معالجة الانسداد السياسي الراهن، بحسبِ ما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر منصة فيسبوك.

وقالت خوري في تدوينة عبر منصة «X»: «ناقش الاجتماع الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الاقتصادية مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة» بحسب تدوينة خوري.