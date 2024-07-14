جمهورنا يتوقع أن تكون نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية متوسطة

أخبار ليبيا 24

انتهى طلبة الشهادة الثانوية من إجراء الامتحانات النهائية في كافة الأقسام، العلمي والأدبي والديني، على مستوى ليبيا، وفيما اشتكى نسبة كبيرة من الأهالي والطلبة من صعوبة الامتحانات، رأى جمهورنا في استطلاع للرأي أن نسبة النجاح العامة من المتوقع أن تكون ضعيفة، استناداً على الامتحانات الصعبة التي كانت فوق مستوى الطالب.

نتيجة استطلاع الرأي

وتقدم 115.110 ألف طالبٍ وطالبة في عموم ليبيا، لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، وتباينت الآراء حول صعوبة الامتحانات، فيما يرى جمهورنا في استطلاع رأي نشرته وكالتنا أخبار ليبيا 24 على فيسبوك مفاده (كم ستكون نسبة النجاح العامة في امتحانات الشهادة الثانوية؟).

علق المتابع (تباوي عراق) 13.5% احسن نسبة للوضع الحالي، بحسب رأيه.

فيما يرى المتابع (محمد السنوسي) أن نسبة النجاح من الممكن أن تكون 20%.

والمتابعة (أم منتصر) علقت بأعلى نسبة، متوقعة أن تكون نسبة النجاح العامة 75%.

وفي استطلاع رأي آخر حول تقييم مستوى الامتحانات بشكل عام، يرى الغالبية أن أسئلة الامتحانات كانت تعجيزية.

إحدى متابعات أخبار ليبيا 24 ” Estabrq Ly” قالت في تعليقٍ بالخصوص: “كان في امتحانات مستواهن عادي اللي هن الانجليزي والدراسات الأدبية والفيزياء والنحو.. ما مواد الي المفروض عليهن أكبر الدرجات وهن اللي يحددن النسبة كانت صعبة ومش بس صعبة تعجيزية، بعد ما كان الطالب يدور في النسبة قعد مجرد بيطلع من الامتحان ناجح بس!”.