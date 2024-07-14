جمهورنا: ليبيا ليست بحاجة للعمالة الوافدة

أخبار ليبيا 24

يُلقي ملف العمالة الوافدة بضلاله على الحياة السياسية في ليبيا لاسيما في ظل الانقسام الحكومي وغياب الإحصاءات والبيانات الدقيقة حول أعداد العمالة الوافدة في ليبيا، إذ تعمل شريحة واسعة من العمالة الوافدة في ليبيا في مجالات النظافة والبناء وبعض الأسواق بالإضافة إلى الخدمة المنزلية.

ولكن ماذا عن أعدادهم الحقيقية؟ وكيف يؤثر عدم تنظيم ملفهم على واقع الاقتصاد المحلي؟

وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، كشفت في بياناتٍ سابقة عن وجود ما يزيد مليوني عامل وافد، معظمهم جاء إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، تحوّل ليبيا لدولهم قرابة 26 مليار دولار سنويًا، لافتتًا إلى الحاجة الماسة لتنظيم ملف العمالة الوافدة، تخوفًا من التغيير الديمغرافي في بعض المدن والمناطق خصوصًا في المنطقة الجنوبية.

وفي هذا الصدد… وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قامت بإطلاق منظومة رقمية لتنظيم ملف العمالة الوافدة يسمى “وافد” وذلك خلال العام 2021، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد ورصد أعداهم.

بدورها… قامت وكالة أخبار ليبيا 24 بإطلاق استطلاع حول ” يوجد في ليبيا مليوني عامل وافد، تحوّل ليبيا لدولهم قرابة 26 مليار دولار سنويًا، برأيك هل يحتاج سوق العمل الليبي إلى هذا الحجم من العمالة الوافدة؟”

“سيل العشب” أحد متابعي وكالة أخبار ليبيا 24 قال في تعليقٍ بالخصوص: “اعتبر أن الرقم كبير جدًا” بحسب تعليقه

بدوره اعتبر “فرج الفيتوري” أن ليبيا “ليست بحاجة على العمالة الوافدة” على حد تعليقه.

أما “Aeael EL” فقالت: “ليبيا ليست بحاجة إلى هذا الرقم الضخم… الليبيين قادرين على العمل في جميع الحرف بل واثبتوا جدارتهم.. بالإضافة إلى ذلك.. يجب تنظيم ملف العمالة الوافدة إلى ليبيا فمعظمهم جاء بطريقة غير شرعية للبلاد” بحسب تعليقها.