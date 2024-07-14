ترامب ينضم إلى القائمة الدموية لمحاولات الاغتيال السياسي في أمريكا

بينما كانت الجموع تحتشد في بتلر بولاية بنسلفانيا لتشهد خطاباً انتخابياً للرئيس السابق دونالد ترامب، لم يتوقع أحد أن تتحول تلك المناسبة إلى مشهد دموي يضاف إلى تاريخ طويل من محاولات الاغتيال السياسي في الولايات المتحدة. فحين ارتفعت أصوات الحضور بالحماس والهتافات، تعالت فجأة أصوات طلقات نارية من سطح مبنى مجاور، لتتوقف عقارب الساعة وتتحول الآمال إلى ذعر وفوضى.

ترامب يصاب بجروح في أذنه بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي

ترامب، الذي بلغ من العمر 78 عاماً، أصيب بجروح في أذنه، وبدت آثار الدماء واضحة على وجهه. كانت محاولة اغتياله تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المحاولات التي استهدفت رؤساء وسياسيين أميركيين على مر العقود. ويذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي، إذ تم اغتيال أربعة رؤساء سابقين هم أبراهام لينكولن، جيمس غارفيلد، ويليام ماكينلي، وجون كيندي.

محاولة اغتيال ترامب: قتل المشتبه به وإصابة اثنين بجروح بالغة

الحادثة التي وقعت مساء السبت، شهدت مقتل المشتبه به وأحد المارة، بالإضافة إلى إصابة اثنين من الحضور بجروح بالغة. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان ذكرى اغتيال لينكولن، الذي قتل على يد جون ويلكس بوث في مسرح فورد بواشنطن عام 1865، حيث كان الرئيس لينكولن برفقة زوجته ماري تود لحضور عرض مسرحي. بعد هذا الهجوم، طاردت قوات الاتحاد بوث لمدة 12 يوماً قبل أن تقتله في مزرعة بفيرجينيا.

جيمس غارفيلد كان ضحية أخرى لمحاولة اغتيال ناجحة، حيث أُصيب بالرصاص في محطة للسكك الحديدية بواشنطن في يوليو 1881، وتوفي بعد 11 أسبوعاً من إصابته. كان غارفيلد رئيساً لمدة قصيرة قبل أن ينهي حياته تشارلز جيه غيتو، الذي أطلق النار عليه لعدم تعيينه سفيراً لدى فرنسا.

ويليام ماكينلي، الرئيس الجمهوري، تعرض للاغتيال في سبتمبر 1901، بعد أن أطلق عليه ليون كولغوش النار في بطنه خلال معرض بولاية نيويورك. مات ماكينلي بعد ثمانية أيام من إصابته بالغرغرينا، وكانت تلك الحادثة بداية لتأسيس نظام الحماية الرئاسية عبر جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرؤساء على مدار الساعة.

جون كيندي أشهر ضحايا الاغتيال السياسي في أميركا

جون كيندي، ربما يكون أشهر ضحايا الاغتيال السياسي في أميركا، إذ أُطلق عليه النار أثناء ركوبه سيارة مكشوفة مع زوجته جاكي في دالاس بولاية تكساس عام 1963. رغم أن التحقيقات أشارت إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، إلا أن هناك شكوكاً كبيرة بين الأميركيين حول تورط جهات أخرى في هذه المؤامرة.

رونالد ريغان كان آخر رئيس أميركي نجا من محاولة اغتيال، حيث أطلق جون هينكلي جونيور ست رصاصات باتجاهه في مارس 1981، وجميعها لم تصب الرئيس مباشرة بفضل تدخلات الحرس الرئاسي. أما جورج بوش الأب فقد نجا من محاولة اغتيال خططت لها المخابرات العراقية خلال زيارته للكويت بعد انتهاء فترة رئاسته.

في السياق الحالي، يمثل الحادث الذي تعرض له ترامب في بنسلفانيا تذكيراً بالمخاطر التي تواجه الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، وهو أمر يزيد من تعقيد المشهد السياسي المتوتر أصلاً قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. تصريحات ميلود الأسود، المحلل السياسي، أشارت إلى أن “محاولة اغتيال ترامب قد تكون لها تداعيات خطيرة على الساحة السياسية الأميركية، حيث قد تساهم في تأجيج المخاوف من عدم الاستقرار وتزيد من حالة الاستقطاب بين مختلف التيارات السياسية”.

وفي خضم هذه الأحداث، يبقى السؤال مطروحاً: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه المحاولات المستمرة لاغتيال قادتها؟ وهل ستنجح في تأمين الحماية اللازمة للحفاظ على استقرارها السياسي والاجتماعي؟

كما تُظهر هذه الحوادث، فإن مخاطر الاغتيال السياسي لا تزال حاضرة بقوة في المشهد الأميركي، مما يستدعي جهوداً متواصلة لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات المتزايدة للحفاظ على سلامة القادة وحماية الديمقراطية الأميركية من أي تهديدات مستقبلية.