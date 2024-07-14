بن شرادة يتوقع عودة المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى لتشكيل حكومة موحدة

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بعد توتر العلاقات بين مجلسي النواب والدولة، بسبب اعتماد النواب للميزانية العامة دون الرجوع للأعلى كما مُقرر، توقع سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، عودة المشاورات بين المجلسين.

فشل تشكيل حكومة موحدة

واستبعد بن شرادة أن تحقق هذه المشاورات أي نتائج حقيقية بحيث تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، وفقاً لتصريحات صحفية له.

وقال إن “تكالة اتخذ موقفاً للتعبير عن رفضه لنهج وسلوك رئيس البرلمان، مبرزاً أنه خلال السنوات الماضية تكرّرت خلافات المجلسَين، ما أدى إلى تعليق التواصل بينهما، لكن بعد فترة استؤنف التشاور، دون أن يُسفر ذلك عن جديد لحل الأزمة السياسية”.

وبحسب رأيه فإنه من المستبعد أن يعتذر تكالة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة، الذي يفترض أن يضم، بالإضافة لصالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لافتاً إلى عدم تنفيذ أي بند من البنود التي توافقوا عليها في الجولة الأولى، التي انعقدت مطلع مارس الماضي.

وشدّد بن شرادة على أن التعويل الحقيقي في قضية إنجاز “الحكومة الموحدة” ينحصر في مسار لقاءات من وصفهم بالقوى الوطنية من أعضاء المجلسَين، الذين سبق أن اجتمعوا في تونس نهاية فبراير الماضي، معتبراً أن هؤلاء الأعضاء قد يسرعون الخطى والجهود لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة، تستفيد من توحيد الميزانية.

كما اعتبر بن شرادة أن الهدف الراهن لهذه المجموعة، التي من المحتمل أن تعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة، هو تحييد التدخل الأجنبي، بما يسهل مهمة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، والسعي لإبعاد شبح التقسيم عن البلاد.