بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو للإفراج عن السنوسي وضمان سلامته

طالبتْ بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد السنوسي، واتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في ليبيا لضمان سلامة وحقوق الأفراد والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان: “متمسكون بالتزامنا بالدفاع عن حرية التعبير في جميع أنحاء ليبيا وحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام” بحسب البيان.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، على أنّ “حرية الإعلام أمر بالغ الأهمية للتحول الديمقراطي، ونشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في قلقها إزاء التوجه المتزايد في جميع أنحاء البلاد نحو الاعتقال التعسفي للأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي ويعززون الحق في حرية التعبير” وفقَ نص البيان.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في البيان ذاته إلى أنَ” مناخ الخوف المتزايد وتدهور الحيز المدني الذي أبرزته تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يتطلب اهتماماً فورياً وإجراءات من جميع أصحاب المصلحة لدعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا” على حد تعبيرها.

بدورها أعربتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في طرابلس.

ودعتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد السنوسي بشكلٍ فوري، داعيةً السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام

وقالت البعثة إن تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

واعتبرتْ البعثة في ذات المنشور أن وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري.