بريطانيا تقدم الدعم للاجئين السودانيين بالكفرة بقيمة مليوني جنيه إسترليني

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أعلنت بريطانيا عن تقديم كافة الدعم للاجئين السودانيين المتواجدين بالكفرة، وأنها خصصت مليوني جنيه إسترليني لدعم اللاجئين وإغاثتهم، وأنها تسعى إلى إعانة نحو 150 ألف لاجئ يحتاجون إلى مساعدة.

تقديم الدعم الصحي والخدمات الطارئة للاجئين

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان الجمعة الماضي، إنها تدعم الفارين من العنف في دارفور، مضيفة أن المبلغ سيسهم في دعم خدمات طارئة تشتد الحاجة إليها كـ”الرعاية الصحية وتوفير الماء ولوازم النظافة الشخصية”.

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، ووزيرة شؤون التنمية الدولية أنيليز دودز، فإن المملكة المتحدة ملتزمة بواجبها الإنساني، لدعم اللاجئين السودانيين، بتقديم الدعم المالي البريطاني، الذي يشكل “جزءا من التزام الحكومة بالعمل مع شركاء دوليين، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تحمل الناس على الفرار، وتعزيز الدعم المقدم للاجئين في منطقة قريبة من ديارهم”.

وعن الوضع الإنساني للاجئين في مدينة الكفرة، نوهت الحكومة البريطانية بأن “الرعاية الصحية في الكُفرة بسيطة للغاية، وكانت تواجه صعوبات حتى قبل هذه الأزمة، وبات نظام الرعاية الصحية فيها على وشك الانهيار الآن تحت وطأة وصول آلاف اللاجئين الذين بحاجة إلى مساعدة طبية”.

وقالت الوزيرة أنيليز دودز “المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر الناس المحتاجين للمساعدة في العالم، بمن فيهم الأطفال الفارون من العنف في السودان الذي مزقته الحرب”.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة ولجانها العاملة في منطقة الكفرة، لتقديم المعونة للسلطات المحلية في التعامل مع الأزمة الحالية، يقدر أعداد اللاجئين السودانيين ما يصل إلى 45 ألف لاجئ بحاجة ماسة للمساعدة.