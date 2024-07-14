المنفي يستلم رسالة رسمية من الرئيس التركي

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التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول ركن متين جوراك، إذ سلم الأخير رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجهة للمنفي.

تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن رئيس الأركان التركي نقل للمنفي في مستهل اللقاء رسالة من الرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكدًا فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

واستقبل المنفي رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول ركن متين جوراك والوفد المرافق له، بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس وبحضور، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.

ووفقا لبيان الرئاسي فإن المنفي، ناقش مع الوفد العسكري التركي أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وهذه أول زيارة لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الفريق أول ركن متين جوراك إلى ليبيا منذ توليه منصبه في أغسطس 2023 خلفًا للفريق يشار غولر، الذي عينه إردوغان وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة في يونيو، بعدما أدى اليمين لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات.

وتعمل تركيا على تعزيز تواجدها في ليبيا، عن طريق توطيد العلاقة مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وخلال الأسبوع الماضي، بحث رئيس الأركان العامة الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد مع السفير التركي آليات التعاون المشترك بين البلدين، وبحضور وفد من الملحقية العسكرية للدفاع التركي، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.