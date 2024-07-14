المفوضية: قفل منظومة سجل الناخبين في انتخابات البلديات

أعلنتْ المفوضية العُليا للانتخابات عن قفل منظومة سجل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية في «المجموعة الأولى».

وقالت المفوضية في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «إن مجلس المفوضية سيصدر بيانًا عقب الانتهاء من إحصاء طلبات التسجيل عن طريق الحضور الشخصي، يتضمن الإحصائية النهائية للناخبين الذين تقدموا بطلبات التسجيل في سجل الناخبين لعملية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى» بحسب منشورها.

وأضافت المفوضية: «سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتراضات والشكاوى والطعون فور نشر القوائم الأولية للناخبين في مراكز الانتخاب المعتمدة من قبل المفوضية» وفقَ المنشور.

بدوره اعتبرّ سالم بن تاهية، مستشار المفوضية العُليا للانتخابات، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن عدد المسجلين للانتخابات البلدية ليس في المستوى المطلوب.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد نوهت بأن آخر موعدٍ للتسجيل في انتخابات البلديات هو أمس السبت عند الساعة 11.59 مساءً.

وأوضحتْ المفوضية العليا للانتخابات أنه وبمجرد انتهاء الوقت المحدّد سيتم قفل منظومة التسجيل، مشيرةً إلى أن عملية التسجيل في الانتخابات للراغبين في التسجيل تتمثل في إرسال رسالة نصية الى الرقم 17017 تحتوي على الرقم الوطني رقم مركز الانتخاب، بحسب منشور المفوضية.

وبلغَ إجمالي الناخبين المسجلين في انتخابات البلديات أكثر من 176.339 ألف ناخب وناخبة، أكثر من 128 ألفًا منهم من الرجال في حين بلغ عدد المسجلات من الإناث 47.979 ألف ناخبة.