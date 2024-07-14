المغرب... قطاع الفنادق يجذب استثمارات بـــ409 مليون دولار

تمكنَ المغرب من جذب استثمارات في قطاع الفنادق وصلت إلى 4 مليارات درهم مغربي، أي ما يُعادل 409 ملايين دولار، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في المغرب، نما القطاع بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي مقارنةً بمعطيات العام الماضي، إذ يُشغل القطاع 2.5 مليون مغربي، كما يوفر 10.5 مليار دولار من العملة الصعبة خلال العام الماضي.

وبشكلٍ عام… افتتحتْ المملكة المغربية في العام 2023 أكثر من 130 وحدة فندقية جديدة، باستثمارات وصلت على 8 مليارات درهم مغربي.

إلى ذلك… كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.

مكتب الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بـ48.6‎%‎ على أساس سنوي، ففي العام الماضي حصلت المملكة المغربية صافي استثمارات قدره 10 مليارات درهم.