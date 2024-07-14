المؤسسة: وصول إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوى 1.257 مليون برميل يوميًا

كشفتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن بلوغ إنتاج النفط الخام مستوى 1.257 مليون برميل يوميًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحتْ المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل إنتاج المكثفات وصل إلى 49.890 ألف برميل يوميًا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي مستوى 220.620 ألف برميل مكافئ يوميًا، بحسبِ نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياق خطة رفع إنتاج ليبيا النفطي، تمكنتْ شركة أكاكوس للعمليات النفطية وعلى مدار أشهر.. من حفر 10 آبار عمودية وأفقية، بالإضافة إلى صيانة 18 بئراً؛ إذ بلغت القُدرة الإنتاجية لمجموعة الآبار 24,921 برميل يومياً، بحسب منشور المؤسسة الوطنية للنفط.

إلى ذلك… اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.

وأوضحَ بن قدارة أنَ المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج، على حد قوله.