اللواء صدام حفتر يلتقي بالملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع اللواء صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة لـ القيادة العامة مع الملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا العقيد مات كيتيرر، والنقاش حول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وفتح آفاق التعاون العسكري بين المنطقتين الغربية والشرقية.

مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود

واستقبل اللواء صدام حفتر الملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، في بنغازي، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه منذ تقلد اللواء صدام حفتر رئاسة القوات البرية منتصف مايو الماضي.

وفي منشور مقتضب قالت السفارة البريطانية عبر حسابها على فيسبوك إن لقاء الملحق العسكري مع اللواء صدام خليفة حفتر “يعد فرصة مشتركة للنقاش حول مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري ما بين المنطقتين الشرقية والغربية”.

اللواء صدام حفتر في زيارة رسمية لبوركينا فاسو

ومطلع الشهر الجاري، زار اللواء صدام حفتر، العاصمة واغادوغو في زيارة رسمية لبوركينا فاسو،

وبصفته مبعوثاً من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إذ عمل اللواء على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع بوركينا فاسو.

والتقى اللواء صدام حفتر، خلال الزيارة بالرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، السيد إبراهيم تراوري، في مقر الرئاسة بواغادوغو. وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تأتي زيارة اللواء صدام حفتر ضمن مساعي ليبيا في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ودول الجوار، لاسيما بعد تحالف دول الساحل.