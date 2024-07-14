الشركة العامة للكهرباء: استمرار عودة التيار الكهربائي للأحياء المتضررة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تعود شبكة الكهرباء تدريجياً للاستقرار في المناطق التي عانت من انقطاع للتيار الكهربائي لأيام في مدينة بنغازي، وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عودة الكهرباء بشكل تدريجي للمناطق المتضررة.

الفرق الفنية تعمل بشكل متواصل لاستقرار الشبكة

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، أنه عند تمام الساعة 8:45 صباحاً، من داخل غرفة التحكم الرئيسية في بنغازي، جرى البدء بشحن كابل (الحديقة / الشمال الجديدة) رقم (1) جهد 220 ك.ف، بعد تركيب الوصلات بنجاح، من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة.

وخلال الأيام الماضية أعلنت الوزارة الانتهاء من إجراء الوصلتين على الدائرة الكهربائية الأولى، ضمن أعمال الصيانة المستمرة للكوابل المعطوبة بقدرة 220 كيلو فولت، الرابطة بين محطتي شمال بنغازي والحديقة.

وقالت الشركة إنه جار العمل على تركيب ووضع المادة العازلة، ومن ثم اختبار الكابل وشحنه وإعادته للخدمة، مشيرةً أنه بعد تحميل الكابل ستشهد مدينة بنغازي استقراراً للشبكة الداخلية.

سببت مشكلة انقطاع كابل رئيسي، بسبب أعمال البناء والصيانة، في خروج العديد من المحطات في بنغازي عن العمل، وانقطعت الكهرباء على أحياء واسعة، وسط ظروف معيشية صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية، إلا أن عملت الشركة العامة للكهرباء وبتوجيهات وإشراف أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، على إعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل تدريجي، ورفع المعاناة عن المواطنين.