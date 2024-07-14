السايح يبحث دعم الجهود الرامية لإنجاز الانتخابات البلدية

بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع السفير الياباني لدى ليبيا شيمورا إيزورو، في طرابلس؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتضمن لقاء السايح والسفير الياباني، مناقشة سُبل «تدعيم المساعي الرامية لإنجاز الانتخابات البلدية الحالية»

بدورهِ جدّد السفير الياباني دعم بلاده «لاختيارات الليبيين وتطلعاتهم لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار» بحسب منشور المفوضية العُليا للانتخابات.

كما ثمن السفير الياباني جهود المفوضية العُليا للانتخابات «وسعيها الذي وصفه بالحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي» على حد قوله.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ السايح، مع كوفن بيقيتش سفير دولة تركيا لدى ليبيا؛ سبل دعم تركيا للانتخابات المرّتقبة.

وناقش السايح مع السفير التركي لدى ليبيا خطط إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وفيما سبق… استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات خلال لقائه جيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية.

وناقشَ السايح مع برنت آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وفرص نجاحها.

بدوره أشاد برنت بخطى المفوضية في «توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة» بحسب منشور المفوضية.