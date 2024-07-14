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الأرصاد: أجواء ساخنة ورطوبة عالية على معظم المناطق الساحلية

الأرصاد: انخفاض متوقع في درجات الحرارة بدءً من الثلاثاء

14 يوليو، 2024 10:43 ص
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سند-الأحلافي-طرابلس
سند-الأحلافي-طرابلس

أخبار ليبيا 24

من المتوقعِ أن تسود الأجواء ساخنة معظم مناطق البلاد مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، على أن تتراجع درجات الحرارة المرتفعة من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين (33–36)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (38-42)مْ على باقي المناطق.

سند-الأحلافي
سند-الأحلافي

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على أقصى الساحل الشرقي، وأن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين (31-35)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

أشار مركز الأرصاد إلى إمكانية أن تكون حالة السماء صافية و الريا متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء على بعض المناطق، على أن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين (41–46)مْ.

مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء
مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (40 –42)مْ، وفقَ نشرة مركز الأرصاد الجوية.

14 يوليو، 2024 10:43 ص
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