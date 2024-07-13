هولندا تدعو إلى إطلاق سراح السنوسي بشكلٍ فوري وغير مشروط

دعتْ السفارة الهولندية في ليبيا إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد السنوسي بشكلٍ عاجل وفوري وغير مشروط.

السفير الهولندي في ليبيا، جوست كلارينبيك، قال: “نجدّد دعوتنا إلى حماية سلامة وحقوق الصحفيين ففي ليبيا، ونشدد على ضرورة التحقيق في أي أعمال احتجاز تعسفي أو اختفاء قسري او سوء معاملة على حد قوله.

بدورها أعربتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في طرابلس.

ودعتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد السنوسي بشكلٍ فوري، داعيةً السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام

وقالت البعثة إن تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

واعتبرتْ البعثة في ذات المنشور أن وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري.

وأعربت البعثة – الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بالغ إزاء «التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة، في مصراتة إذ تعرض الناشط السياسي المعتصم العريبي، البالغ من العمر 29 عاماً، للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية بمعية صديقه محمد أشتيوي، ورغم إطلاق سراح السيد أشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود السيد العريبي لا يزال مجهولاً» بحسب نص منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.