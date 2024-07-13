طلبة الشهادة الثانوية لوكالتنا: «الامتحانات كانت تعجيزية»

مع انتهاء امتحانات إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بأقسامه العلمي والأدبي والدّيني، التي تقدم لها 115.110 ألف طالبٍ وطالبة في عموم ليبيا، أطلقتْ وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا مفادهُ ” كيف تقيم مستوى امتحانات الشهادة الثانوية؟” لرصد آراء طلبة الشهادة الثانوية…خصوصًا مع حالتي الاستياء والشكوى التي عمّتا فضاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بالامتحانات التعجيزية للطالب.

إحدى متابعات أخبار ليبيا 24 ” Estabrq Ly” قالت في تعليقٍ بالخصوص: “كان في امتحانات مستواهن عادي اللي هن الانجليزي والدراسات الأدبية والفيزياء والنحو.. ما مواد الي المفروض عليهن أكبر الدرجات وهن اللي يحددن النسبة كانت صعبة ومش بس صعبة تعجيزية، بعد ما كان الطالب يدور في النسبة قعد مجرد بيطلع من الامتحان ناجح بس!” على حد قولها.

وأضافت: “الكيمياء كانت صعبة جدًا والاجابات متقاربة بشكل يستحيل على الطالب أنه يطلع منه الاجابة الصح، بالنسبة للرياضيات كان مليان اخطاء وطبعًا الاخطاء كلها خذت من وقتنا في الامتحان بالتالي ارتبكنا ومعرفنا نحلو اللي عارفين حتى الميكانيكا كانت أصعب شي أفكار خارج الكتاب المدرسي اللي نحن المفروض مطالبين بيه هو فقط ” وفق قولها.

أما ” Mariam Saleh Alsait” فقالت في تعليق: “بصراحة في امتحانات كانت صعبة واجد والمدة الي حاطينها للإمتحان نهائيًا ماكنتش متوافقة مع مستوى الامتحان…الميكانيكا كانت تعجيز او بالأصح تبي وقت طويل دليل كبير أن الاساتذة بروحهم خذو وقت واجد علي مانزلوا الإجابات وماكنتش نموذجية كل استاذ حل مع الأسف.. كيمياء صعبة واجد والاسئلة يوترنك، بالنسبة للرياضيات المستوى كاين عادي بس الي مش عادي الاخطاء الكارثية الي خذن من وقت الامتحان ع الفاضي طبعًا وريحن دراجات اسئلة يبن مراجعة فقط بس الوقت حكم… مستوى الامتحانات كان مُتعب بصفة عامة وتحطيم لنا بصراحة” على حد تعبيرها.

بدورها قالت “Arwa Elferjani” السنة لاحظت اتخاذهم لكذا إجراء صارم ممكن كان فيه شيء من الظلم أو المبالغة دونما تكون في رقابة-عادلة- على كل كافة المدارس، وهذا شي غير مقبول” بحسب التعليق.

أما متابعة أخبار ليبيا 24 ” Deda Abdullah G” علقتْ: “زي العادة نظام التعجيز للطلبة”