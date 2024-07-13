روسيا... نمو الناتج المحلي الإجمالي بــ5%

حققَ الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نموًا يفوق ما نسبتهُ 5 بالمئة، فبحسب ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي؛ يفوق هذا النمو التوقعات بكثير.

وأوضحَ ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي أن النمو الاقتصادي ارتفع خلال أبريل في الماضي إلى 4.5 بالمئة، في حين ارتفع على 5 بالمئة خلال يونيو الماضي مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، مضيفًا أن هذا النمو يأتي رغم اجميع المحاولات الخارجية لإيقافنا، على حد تعبيره.

ويف سياقٍ منفصل… سمحتْ الحكومة الروسية لمصافي تكرير النفط بمواصلة تصدير البنزين حتى نهاية يوليو الحاليّ، بعد أن كان مقرر انتهاء هذا التصريح مع حلول نهاية يونيو الماضي.

وكانت الحكومة الروسية قد منعت تصدير البنزين لمدة 6 أشهر حرصًا على منع نقص الوقود محليًا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقبل عامين.. استطاعت روسيا تصدير أكثر من 140 ألف برميل يوميًا من الوقود إلى العالم، أي ما يمثل 14% من إنتاج روسيا الكُلي، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.

بدورها كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام.