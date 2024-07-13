توقعات متفائلة ترفع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي

سجلتْ أسعار النفط ثالث ارتفاعٍ أسبوعي لها، مدفوعةً بتفاؤلٍ حيال الطلب على الخام، وقرب خفض الفيدرالي للفائدة.

وسجل سعر خام برنت عند جلسة التسوية، إذ مستوى خمسة وثمانين دولارًا وسبعة وسبعين سنتًا للبرميل، في حين تجاوز سعر الخام الأمريكي عند مستوى اثنين وثمانين دولارًا وخمسة وسبعين سنتًا للبرميل.

كما عزز من ارتفاع أسعار النفط، تقّييد تحالف أوبك+ للإنتاج العالمي من النفط، إذ توقع التحالف أن ينتعش الاستهلاك العالمي للنفط بأكثر من مليوني برميل يوميًا خلال العام 2024.

بدورهاتوقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

على وقع التوترات الجيوسياسية…أسعار النفط تتكبد الخسائر

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.