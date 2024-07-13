المفوضية: اليوم آخر فرصة للتسجيل في انتخابات البلديات

نوهت المفوضية العليا للانتخابات بأن آخر موعدٍ للتسجيل في انتخابات البلديات هو اليوم السبت عن الساعة 11.59 مساءً.

وأوضحتْ المفوضية العليا للانتخابات أنه وبمجرد انتهاء الوقت المحدّد سيتم قفل منظومة التسجيل، مشيرةً إلى أن عملية التسجيل في الانتخابات للراغبين في التسجيل تتمثل في إرسال رسالة نصية الى الرقم 17017 تحتوي على الرقم الوطني رقم مركز الانتخاب، بحسب منشور المفوضية.

وبلغَ إجمالي الناخبين المسجلين في انتخابات البلديات أكثر من 176.339 ألف ناخب وناخبة، أكثر من 128 ألفًا منهم من الرجال في حين بلغ عدد المسجلات من الإناث 47.979 ألف ناخبة.

وكانت المفوضية العُليا للانتخابات قد مدّدت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية حتى الـــ13 من يوليو الحاليّ.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات في منشورها: “في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، جرى اتخاذ إجراءات إضافية للرفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وسعيًا لإتاحة الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين فإن مجلس المفوضية، فقد قررت المفوضية تمديد التسجيل حتى تاريخ 13 يوليو 2024” وفقَ المنشور.

لافتتًا على أن هذا التمديد هو الثاني والأخير، معربةً عن آمالها في ارتفاع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من المصداقية على هذه العملية، بحسب منشور المفوضية