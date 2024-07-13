الحويج يُشارك في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أخبار ليبيا 24

شارك لدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في أعمال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

الاعتماد على مصادر غير موثوقة عند كتابة التقرير

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس حول الأوضاع في ليبيا من مارس 2023 حتى أبريل 2024، أعرب الوزير عن تحفظاته بشأن التقرير الذي تضمن تعميمات مغلوطة واعتمد على مصادر غير موثوقة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بيان الحكومة الليبية.

وقدم الوزير مداخلة مكتوبة تضمنت، ردوداً تفصيلية على كافة المغالطات الواردة في التقرير، وقد تمت ترجمة هذه المداخلة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتوزيعها على سفراء الدول ومندوبي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

في سياق متصل، التقى الوزير بالمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، حيث تباحثا حول الوضع في ليبيا، ودعا الوزير المفوض السامي إلى توسيع نطاق زيارته للمناطق التي تُديرها الحكومة الليبية.

وشدد الحويج على ضرورة عدم تسييس العمل الحقوقي، مؤكداً على التزام مجلس النواب والحكومة الليبية والقوات المسلحة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما أشار إلى الاهتمام الخاص الذي تُوليه الحكومة للمهاجرين والنازحين، لاسيما في ظل تزايد أعدادهم بسبب تداعيات الحرب في السودان الشقيق.

ومن جانبه استنكر(تورك) في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “تصاعد” عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.