الحكومة الليبية تناقش تفعيل قانون التقاعد العسكري

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بناء على توجيهات المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، ناقش أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع عدد من القيادات العسكرية تفعيل قانون التقاعد العسكري.

النظر في قانون التقاعد العسكري

ووفقاً لبيان الحكومة، حضر الاجتماع الأمين العام لـ(القيادة العامة) الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطية الشريف، ورئيس أركان القوات البرية اللواء ركن صدام حفتر، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ورئيس صندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة، ومدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان الاجتماعي سالم الزوبي.

و ناقش الاجتماع توجيهات قائد قوات (القيادة العامة) المشير خليفة حفتر، بشأن تفعيل قانون التقاعد العسكري، والذي يشمل “جميع أفراد القوات المسلحة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية” بحسب بيان الحكومة.

وفي سياق آخر منفصل، التقى المشير خليفة حفتر مع السفير اليوناني لدى ليبيا، نيقولاوس غاريليذيس، والقنصل العام والملحق العسكري بالسفارة اليونانية لدى ليبيا.

وأكد المشير على أهمية العلاقة التي تربط ليبيا باليونان، حسن الجوار والصداقة بين البلدين. من جانبه أشاد السفير اليوناني من جانبه بالعلاقات التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة، كما أكد على دعم اليونان للجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يأتي لقاء السفير اليوناني ضمن سلسلة من اللقاءات التي أجرها في بنغازي، إذ اجتمع مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري.