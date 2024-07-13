البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء اختطاف السنوسي

أعربتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في طرابلس.

ودعتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد السنوسي بشكلٍ فوري، داعيةً السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام

وقالت البعثة إن تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

واعتبرتْ البعثة في ذات المنشور أن وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري.

وفيما سبق… طالبت البعثة الأممية – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإخلاء سبيل الناشط المختطف في مصراتة وجميع المحتجزين تعسفياً في ليبيا.

وأعربت البعثة – الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بالغ إزاء «التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة، في مصراتة إذ تعرض الناشط السياسي المعتصم العريبي، البالغ من العمر 29 عاماً، للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية بمعية صديقه محمد أشتيوي، ورغم إطلاق سراح السيد أشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود السيد العريبي لا يزال مجهولاً» بحسب نص منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة إنها تضم صوتها إلى أعضاء المجلس البلدي لمصراتة وممثلي المجتمع المحلي في دعوتهم أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المدينة إلى إجراء تحقيق عاجل في اختطاف السيد العريبي، والكشف عن مكان وجوده، وتأمين إطلاق سراحه الآمن والفوري، بسحب المنشور