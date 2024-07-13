الأزمة الليبية تتعقد.. تكالة يعطل الحوار والشعب يدفع الثمن

في خطوة غير مدروسة تضاف إلى سلسلة القرارات التي تعرقل مسار الحل السياسي في ليبيا، أعلن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب. هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لما وصفه تكالة بـ”القرارات التي يصدرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة”. إلا أن الحقيقة المؤلمة هي أن الشعب الليبي هو من يدفع الثمن الباهظ لهذه القرارات التعسفية.

لم يكن مفاجئاً أن يتوجه تكالة بخطاب رسمي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يعبر فيه عن “عدم رغبة مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة”. ولكن، هل توقف تكالة ولو لحظة ليتساءل عن العواقب التي ستترتب على هذا القرار؟ عن الألم والمعاناة التي ستزداد في قلوب الليبيين؟ إن تعليق المشاورات في هذا التوقيت الحساس، حيث كان الجميع يترقب لقاء القاهرة بفارغ الصبر، ما هو إلا تأكيد على أن المصالح الشخصية تتفوق على مصلحة الوطن.

الاتهامات التي وجهها تكالة لمجلس النواب ليست جديدة، إذ يصفه بـ”المناورة واستهلاك الوقت”، ولكن من هو الذي يستهلك الوقت فعلاً؟ من هو الذي يعطل العملية السياسية ويعيد البلاد إلى مربع الصفر؟ إن هذا القرار يعكس بوضوح أن تكالة يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، متجاهلاً تماماً أن هناك مئة طريقة وأكثر للوصول إلى حل للأزمة الليبية، إذا ما توافرت الإرادة الصادقة والتوجه الجاد نحو الحوار والبناء.

قرار تكالة بتعليق المشاورات يعيد ليبيا لنقطة الصفر ويزيد من معاناة الشعب الليبي. المصالح الشخصية تتفوق على مصلحة الوطن، وتظل هناك مئة طريقة لحل الأزمة.

المحلل السياسي أحمد المهداوي لم يتوانَ عن وصف تكالة بأنه “معروف بمعارضته لأي تقارب أو توافق يتم التوصل إليه بين المجلسين في شرق وغرب ليبيا”، مشيراً في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن تعليق الحوار قد يكون مرتبطاً بانتخابات رئاسة مجلس الدولة وسعي تكالة لحشد التأييد لإعادة انتخابه.

إن محاولة جمع التأييد من رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لدعمه مالياً للبقاء في منصبه، يكشف بوضوح أن المصالح الشخصية تكالبت على مصلحة الوطن.

المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إسماعيل السنوسي، أشار بوضوح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن مجلس الدولة نفسه يعيش حالة من الانقسام بين مؤيدين ومعارضين لقرار تكالة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. الانتخابات التي كان يُفترض أن تكون فرصة لتجديد الدماء وتحقيق التوافق، أصبحت الآن مهددة بسبب تصرفات تكالة غير المسؤولة. “تكالة يعطل التوافق بين الحكومتين مما يزيد من معاناة الليبيين”، هكذا لخص السنوسي الوضع.

محللون: تكالة يعطل التوافق من أجل مصالح شخصية على حساب الوطن

إن تعليق تكالة للمشاركة في المشاورات يعكس بوضوح حجم الانقسام والتحدي الذي يواجهه القادة الليبيون في محاولتهم إعادة الاستقرار إلى بلدهم. فاللقاء في القاهرة كان يُعول عليه كثيراً لفتح باب جديد من الأمل نحو تحقيق تسوية سياسية، لكن قرار تكالة جاء ليعيد الجميع إلى نقطة الصفر، تاركاً الشعب الليبي يتساءل: إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: ما هو مصير العملية السياسية في ليبيا؟ هل سيستطيع القادة الليبيون تجاوز خلافاتهم والاتحاد من أجل مصلحة وطنهم؟ أم أن قرارات مثل تلك التي اتخذها تكالة ستعيد البلاد إلى دوامة الصراع والتوتر؟ إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر أن يرى بصيص أمل ينهي معاناته، ولكن يبدو أن هذا الأمل يتضاءل مع كل قرار غير مسؤول يتخذه القادة السياسيون. على الجميع أن يدرك أن هناك مئة طريقة وأكثر للوصول إلى حل للأزمة الليبية، إذا ما كانت هناك نية صادقة للعمل من أجل الوطن والمواطن، بدلاً من المصالح الشخصية الضيقة.