الأرصاد: طقس صيفي معتدل على المناطق الساحلية

توقع مركز الأرصاد الجوية أن يكون الطقس صيفي معتدل نسبيًا على المناطق الساحلية للشمال الشرقي وبعض المناطق الساحلية للشمال الغربي مع رطوبة نسبية عالية، وأن يكون ساخنًا على بقية المناطق.

مناطق رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية، مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى الزاوية، وأن تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30–34) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين (38-41) مْ على باقي المناطق.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30-36) مْ مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية تصل إلى (40) مْ على إجدابيا.

مناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، كما توقع مركز الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (40–44) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

مناطق الواحات السرير تازربو الكفرة

أشارت توقعات مركز الأرصاد إلى أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40 –43) مْ، بحسب مركز الأرصاد.