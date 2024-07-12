المفوضية العليا للانتخابات تعلن عن إغلاق سجل الناخبين يوم الغد السبت

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن يوم الغد السبت هو آخر موعد للتسجيل في انتخابات المجالس البلدية، بعد أن قامت بتمديد فترة التسجيل في سجل الناخبين.

ارتفاع اعداد المسجلين في الانتخابات البلدية

وأظهرت إحصائية اليوم الجمعة، ارتفاع العدد الإجمالي للناخبين المسجلين استعدادًا لإجراء الانتخابات البلدية المرتقبة، حيث بلغ عدد المسجلين في 60 مجلسًا بلديًا مستهدفا 171,728 مواطنا حتى الآن.

إلا أنه كشفت الأرقام تفاوتاً ملحوظاً بين الجنسين في عملية التسجيل، وصل عدد المسجلين من الرجال 125,399 رجلا، وفي المقابل كان عدد المسجلين من النساء 46,329 امرأة.

هذا وقد تصدرت بلدية مصراتة بأعلى نسبة تسجيل بين البلديات الستين الأخرى، بـ31769 مواطنا قبل ساعات على إقفال سجل الناخبين.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في الـ9 يونيو الماضي، عن فتح سجل الناخبين إلى تاريخ 23 من ذات الشهر، وأعلنت في وقت لاحق تمديد مدة التسجيل إلى نهاية يوم 13 يوليو الجاري، لرفع أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، إذ واجهت المفوضية تحديات كبيرة لجعل المواطنين يقبلون على التسجيل بسجل الناخبين، إذ فقد المواطن الثقة في العملية الانتخابية والديمقراطية، بسبب التجارب السابقة الفاشلة.

وعملت المفوضية مع عدد من المنظمات المدنية المحلية، لرفع الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتغيير مصير بلدياتهم، خاصة أن العديد من البلديات لم يتم إعادة انتخاب المجلس البلدي منذ تأسيسه منذ أكثر من إثنى عشر سنة.