ميلوني ستشارك في منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تعمل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على إقامة منتدى الهجرة في طرابلس، وتحشد للمشاركة الدولية فيه، وبحسب تقارير صحفية فإن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ستشارك في المنتدى.

مشاركة دولية في منتدى الهجرة

وقال مجلس الوزراء الإيطالي (قصر كيغي)، في بيان، إن ميلوني ستسافر للمشاركة في منتدى الهجرة عبر البحر المتوسط، وهو مؤتمر حول مكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يرافق ميلوني أيضًا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، وأجرت ميلوني زيارة موسعة في شهر مايو الماضي، حيث التقت بكافة الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، من بينها المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، وذلك لتوطيد العلاقات الليبية الإيطالية، لاسيما فيما يتعلق بملف الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر يسعى إلى “ضمان التنسيق المتكامل تحت رعاية واحدة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين”.

هذا وقد أعلن كل من عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، و وليد اللافي رئيس منتدى الهجرة عبر المتوسط عن موعد انعقاد المنتدى وذلك في يوم 17 يوليو.

وقال عماد الطرابلسي إن هناك مليونين إلى 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، دخل 70 لـ80% منهم دون تأشيرات إلى البلاد جراء الحروب والاضطرابات السابقة، التي تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية.