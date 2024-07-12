ملعب شهداء درنة يستعد لاستقبال البطولة العربية للميني فوتبول للأندية أبطال الدوري

ملعب الميني فوتبول الجديد بمساحة 50×30 متر ومقاعد تستوعب 2100 مشجع

يستعد ملعب “شهداء درنة” للميني فوتبول لاستقبال البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في منتصف أكتوبر المقبل، حيث يتواصل العمل على إنشاء وتطوير الملعب تحت إشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا. وأفاد فرج العقيلي، مدير تطوير مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية في درنة، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 بأن مساحة الملعب تبلغ 50×30 مترًا ويستوعب 2100 مشجع.

مبنى إداري متكامل يحتوي على غرف ملابس ودورات مياه وغرف للحكام والعلاج الطبيعي

يضم المشروع أيضًا مبنى إداري بمساحة 500 متر مربع، يحتوي على غرف ملابس للفريقين مزودة بدورات مياه، بالإضافة إلى غرف للحكام والإداريين وغرفة للعلاج الطبيعي. وأشار العقيلي إلى أنه سيتم تجهيز الملعب بمنصات للتصوير وغرف للتعليق الرياضي لضمان تغطية إعلامية مميزة للبطولة.

ملعب “شهداء درنة” يستعد لاستقبال البطولة العربية للميني فوتبول في أكتوبر، بمساحة 50×30 متر ومقاعد لـ2100 مشجع، بإشراف صندوق التنمية وإعادة الإعمار.

منصات التصوير وغرف التعليق الرياضي ضمن تجهيزات الملعب الجديد

وأضاف العقيلي أن العمل يجري ليل نهار لضمان تسليم الملعب في الوقت المحدد قبل انطلاق البطولة. وأوضح أن الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول قد اختار اسم “شهداء درنة” للملعب الجديد الذي يقع في مدخل مدينة درنة الغربي، تكريمًا لأرواح الشهداء وتقديرًا لتضحياتهم.

العمل ليل نهار لضمان تسليم الملعب في الوقت المحدد

يعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود واسعة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في ليبيا وتعزيز النشاط الرياضي في البلاد. ومع اقتراب موعد البطولة، يترقب عشاق كرة القدم في درنة وجميع أنحاء ليبيا افتتاح الملعب الجديد الذي يعد بإضافة نوعية لمرافق الرياضة المحلية.