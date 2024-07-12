مصر تنفي الشائعات حول الترتيبات الأمنية مع إسرائيل على الحدود في غزة

أخبار ليبيا 24

لا تزال تعمل فرق الوساطة الدولية والعربية للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وجرى تناقل أنباء عن ترتيبات ما بعد الحرب المعروف (باليوم التالي) مفادها أن ترتيبات أمنية تشمل (نظام مراقبة إلكترونياً) على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

استمرار جهود المفاوضات

ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية الفضائية)، الجمعة، عن مصدر مصري، وصفته بـ”رفيع المستوى”، قوله إنه “لا صحة لما يتم تداوله” حول وجود “ترتيبات أمنية” مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع غزة.

وأضاف المصدر أن هناك أطرافاً إسرائيلية تعمل على “بث الشائعات” حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لـ”محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة”. ولفت إلى أن “مصر بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات”.

ووفقا لوكالة الأنباء (رويترز) أن مصدرين مصريين أكدوا إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين “يُجرون محادثات” بشأن “نظام مراقبة إلكتروني” على الحدود بين قطاع غزة ومصر، “قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية” من المنطقة، إذا جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

والجدير بالذكر، أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية الفلسطينية، من أكبر الملفات التي تعيق الوصول إلى حل بالنسبة إلى المفاوضات، إذ تصر إسرائيل على فرض سيطرتها على الحدود البرية، مخافة من تهريب السلاح إلى حماس، بحسب قولها.

وجاء حديث المصادر المطّلعة غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ بهدف منع “تهريب الأسلحة” لـ حماس.