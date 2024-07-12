الأرصاد: طقس صيفي على أغلب مناطق ليبيا.. والحرارة تتجاوز الـ40 مئوية في الجنوب 

أخبار ليبيا 24

تغلب على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، أجواء صيفية معتدلة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (30-33) مئوية مع ارتفاع عامل الرطوبة، وعلى الدواخل ما بين (34-38) مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (39-42) مئوية. جاء ذلك وفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويتوقع المركز، أن تسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية، يوم السبت، على مناطق الشمال الغربي خاصةً على الدواخل.

وفي شمال غرب ليبيا السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–32) مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وما بين

(35-38) مئوية على الدواخل، وتشهد زيادة طفيفة من يوم الغد خاصة على الدواخل.

وفي شمال شرق البلاد السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة. والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-33) مئوية، مع رطوبة نسبية مرتفعة على المناطق الساحلية وما بين (35-38) مئوية على الدواخل.

طقس حار في جنوب ليبيا

وفي جنوب غرب ليبيا تبقى السماء كذلك صافية. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–42) مئوية.

أمّا في الجنوب الشرقي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 –42) مئوية.