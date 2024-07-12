لعبة مزدوجة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على تمويل مضاعف لملف الهجرة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

في تقرير جديد عن وضع الهجرة في ليبيا، قال تقرير الإذاعة الفرنسية الحكومية، إن ليبيا تلعب لعبة مزدوجة في تعاطيها مع ملف الهجرة، مؤكداً أن ليبيا تطلب في ميزانية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تزايد أعداد المهاجرين عبر سواحلها.

ليبيا تعمل للحصول على تمويل أوروبي

وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة، فرانسوا جيمين، إن الاتحاد الأوروبي، الذي يوكل قضية محاربة قوافل المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا وتونس أهمية كبرى، سيتخذ المزيد من التدابير لوقفها، متوقعا المزيد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإغلاق الحدود.

وأشار التقرير لتصريحات عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والذي صرح بأن ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بها 2.5 مليون مهاجر، منهم 70 – 80% في وضع غير نظامي.

وقال جيمين إن ليبيا ستعمل للحصول على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي، في حين تقوم بالاحتفاظ بالمهاجرين و تحتجزهم بطرق غير إنسانية، معتبراً أن اللعبة المزدوجة التي تمارسها ليبيا تتمثل في شكواها من وجود عدد كبير للغاية من المهاجرين لديها في وقت تطلب فيه المال من الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بهم.

وتقول الإذاعة الفرنسية إن المهربين والمُتاجِرين بالبشر استغلوا مناخ عدم الاستقرار الذي ساد في ليبيا منذ العام 2011 لـ توسيع شبكة إجرامهم، ونقل المزيد من المهاجرين إلى أوروبا، إذ كانت الهجرة خاضعة للرقابة في ظل النظام السابق لمعمر القذافي، واختلف الوضع الآن.

وأضاف تقرير الإذاعة الفرنسية “لا تزال ليبيا، التي تعاني انعدام الأمن والفوضى، تسيء معاملة المهاجرين الذين يعانون انتهاكات صارخة وفقا للأمم المتحدة”. ومع ذلك، فقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع ليبيا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، مما أثار استياء كبيرا لدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تدين “النفاق الأوروبي”.