عدد الناخبين في انتخابات البلدية تجاوز 168 ألف ناخب وناخبة

أعلنتْ المفوضية العليا للانتخابات عن بلوغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية اكثر من 168.928 ألف ناخب وناخبة.

ووفقًا لبيانات المفوضية العليا للانتخابات، بلغ عدد المسجلين من الرجال 123.687 ناخب، في حين بلغ عدد المسجلات من النساء 45.237 ناخبة في عموم البلاد.

نظمت مؤسستا «عطاء الخير» و«التجمع الوطني فزان» بالمنطقة الجنوبية، عددًا من الأنشطة التوعوية تتعلق بالانتخابات البلدية، في بلديات تراغن وزويلة ومرزق ومنطقة معفن ومحلّة سمنو، بحسبِ ما أعلنت عنه المُفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحتْ المُفوضية العليا للانتخابات، أن الأنشطة التوعوية تستهدفُ الناخبين في البلديات المذكورة أعلاه؛ سعيًا لتشجيعهم على التسجيل في سجل الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة لـ60 بلدية في عموم ليبيا.

وأكدتْ المفوضية العليا للانتخابات، أنّ الأنشطة التوعوية تركز بشكل كبير على النساء؛ لتشجيعهم على ممارسة حقهم في التسجيل والمشاركة في العملية الإنتخابية.

وأشارت المفوضية إلى توزيع المنظمات العديد من المطويات توضح كيفية التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدةً أن هذه الخطوات تسعى لتكثيف التعاون بين المفوضية و منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» للتوعية بأهمية التسجيل في سجل الناخبين.

وكانت المفوضية العُليا للانتخابات قد مدّدت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية حتى الـــ13 من يوليو الحاليّ، أي يوم غد السبت.