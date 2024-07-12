شركة البريقة النفطية تعمل على إنشاء مستودع للنفط والغاز في درنة

أخبار ليبيا 24

تعمل شركة البريقة لتسويق النفط لإنشاء مستودع جديد للنفط والغاز في مدينة درنة، وذلك بزيارة وفد من الشركة للمدينة لتقييم الوضع ووضع خطة محكمة لتنفيذ المشروع، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة.

تحسين البنية التحتية بدرنة

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية في المدينة وخلق فرص عمل للمواطنين في المدينة، وذلك بتوجيه وإشراف المهندس بالقاسم حفتر، مدير صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأشار مجلس الإدارة إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز توفير الوقود بكافة أنواعه وإتاحة فرص عمل جديدة لسكان المدينة، ومن المتوقع أن يسهم المستودع الجديد في تحسين عمليات التخزين والتوزيع للنفط والغاز، مما يعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة، وفقاً لبيان نشرته الشركة على صفحتها بفيسبوك.

المشروع المتكامل موزع على 4 مناطق متفرقة تغطي كامل احتياجات المدينة والتي ستوفر مشتقات النفط والغاز والبيتومين، هذه المواقع التي تقرر إنشاؤها وسيكون المستودع الرئيس بمنطقة وادي الناقة ونقطة تعبئة غاز بمدخل درنة الغربي ونقطة تعبئة غاز بالساحل الشرقي منطقة الـ 400 ومستودع مطار مرتوبة النفطي بالمطار لتوفير وقود الطيران.

والجدير بالذكر أن صندوق إعادة إعمار درنة، بحث إنشاء المشروع مع شركة البريقة منذ فترة، لتدارس كافة الاحتياجات للمنطقة، ورفع المعاناة للمواطنين، لاسيما فيما يتعلق بتوفر الوقود والمحروقات عامة.

ويعمل صندوق إعادة الإعمار على تحقيق إنجازات كبيرة بإعادة إعمار المدينة، وإنهاء المشروعات القائمة في أسرع وقت، وتعاقد الصندوق مع عدد من الشركات الأجنبية لتقديم أفضل جودة عند تنفيذ هذه المشاريع.