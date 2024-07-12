صندوق التنمية والإعمار: مشاريعنا في درنة تسير بوتيرة متسارعة 

أخبار ليبيا 24

لاتزال أعمال إعمار مدينة درنة التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا قبل نحو عام تسير بوتيرة متسارعة.

توسعة عقبة الفتايح

فعلى صعيد الطرق والجسور يواصل صندوق تنمية وإعمار ليبيا تنفيذ مشروع توسعة طريق “عقبة الفتايح” شرقي درنة، وهو ممر حيوي يربط ما بين درنة وبقية مناطق ومدن أقصى شرق البلاد.

توسعة الطريق هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الطريق قبل عقود.

ويقول صندوق تنمية إعمار ليبيا إن توسعة طريق المرتفع هي إحدى مشاريعه، التي يعمل على تنفيذها وفق الرؤية الإستراتيجية التي تهدف لتطوير وبناء وإعادة إعمار مدينة درنة.

وعرض الصندوق مشاهد حية تظهر وتيرة العمل المستمرة داخل موقع مشروع توسعة طريق عقبة الفتايح بمدينة درنة.

إحدى مشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المُقرر تنفيذها وفق الرؤية الاستراتيجية التي تهدف لتطوير وبناء وإعادة إعمار جميع المدن والمناطق الليبية.

ونشر الصندوق، على منصة “فيس بوك” صور ومقطع فيديو يظهر وتير العمل على الطريق. وقال الصندوق، إن الطريق ستصبح عبارة عن اتجاهين و4 حارات، بعد أن كان عبارة طريق واحدة تسير في اتجاهين معاكسين.

ويبلغ طول إجمالي الطريق 2.3 كلم، فيما سيكون عرضه بعد التوسعة 20 مترا.

إنشاء كباري

هذا ويعمل صندوق تنمية وإعمار ليبيا على مشروع كوبري وادي الحصين، الذي يبلغ طوله 361 مترا، وعرض 12 مترا.

كما يواصل الصندوق أعمال مشروع كوبري الخروبة بطول 255 مترا وعرض 12 مترا.

لؤلؤة درنة

وفي إطار إعمار المباني وتطويرها يعمل صندوق تنمية وإعمار ليبيا على صيانة فندق “اللؤلؤة”، إذ نشر مشاهد حية تظهر وتيرة العمل المستمرة داخل الموقع.

مسجد الصحابة

وتتضمن المشاريع تطوير وصيانة مسجد الصحابة، أحد المعالم البارزة بالمدينة. ونشر صندوق تنمية وإعمار ليبيا صور توضح وتيرة العمل المستمرة داخل المشروع.