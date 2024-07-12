خوري تناقش سُبل الدفع بالعملية السياسية

أخبار ليبيا 24

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع لجنة الاتصال الليبية التي تضمّ مجلس النواب ومجلس الدولة؛ إمكانية الوصول إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة بدعم دولي.

كما بحثتْ خوري مع اللجنة آليات معالجة الانسداد السياسي الراهن، بحسبِ ما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر منصة فيسبوك.

وقالت خوري في تدوينة عبر منصة «X»: «ناقش الاجتماع الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الاقتصادية مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة» بحسب تدوينة خوري.

وأضاف السيد خوري أن أعضاء اللجنة أعربوا لها عن “حرصهم على العمل مع بعثة الأمم المتحدة بغرض إشراك جميع الفاعلين الليبيين.”

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشتْ خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين؛ سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الليبية الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين.

وناقشَ المجتمعون بحضور الرؤساء المشاركين من كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي؛ استعرضوا الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته البعثة الأممية للدعم في ليبيا.